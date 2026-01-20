Girona recomana pujar als pisos superiors prop de l'Onyar i tancar els baixos comercials pel temporal

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Girona ha recomanat als seus habitants que pugin a les plantes superiors de les cases que estiguin situades prop del riu Onyar i tancar els baixos comercials a causa del temporal de pluja i inundacions que afecta la capital gironina.
A més d'aquestes recomanacions, també aconsellen no acostar-se a la llera dels rius, evitar accedir al parc de la Devesa per perill d'arbres alts que poden caure i han tancat centres cívics i altres equipaments municipals, informen en un comunicat.
Sobre la situació als voltants del riu Onyar, Protecció Civil ha demanat a la ciutadania restringir la mobilitat a peu i en vehicle.
L'Ajuntament ha qualificat de "zones de risc" els carrers del Carme i Vista Alegre i els barris del Mercadal i el Barri Vell, a més de les proximitats de rius i rieres.
Han obert el Palau Firal per a persones atrapades a la ciutat, vulnerables o sense llar i la policia municipal patrulla pel carrer per "donar suport i avisar de situacions de risc".