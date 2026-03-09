Actualitzat 09/03/2026 16:14

Illa, López (CCOO) i Ros (UGT) signen l'Acord de País per l'Educació de millores per a docents

El president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, han signat aquest dilluns l'Acord de País per l'Educació, en el qual es preveu la millora de condicions salarials i laborals per als docents catalans, com l'augment d'un 30% del complement específic, fins als 3.000 euros anuals fins al 2029.

La signatura ha estat aquest dilluns al voltant de les 16 hores a la Sala de Torres-Garcia del Palau de la Generalitat i, a més d'Illa, ha participaten l'acte el conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau.

Per part dels sindicats, també hi han assistit el secretari general de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya, Eduardo Núñez, i el secretari general d'UGT Serveis Públics de Catalunya, José Luis Fernández.

