Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT veuen insuficient l'acord d'Educació i el qualifiquen de pacte polític

Ustec·Stes demana la dimissió del conseller de Presidència, Albert Dalmau
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
Els sindicats majoritaris d'educació a Catalunya, Ustec·Stes i Aspepc·Sps, i la CGT han criticat l'acord entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i CCOO Educació i la UGT sobre el complement específic docent en assegurar que suposa un increment d'"uns 200 euros bruts al mes", la qual cosa veuen insuficient, i ho qualifiquen d'acord polític.
En unes declaracions als periodistes aquest dilluns després de la reunió de la taula amb el departament, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha dit que ells no s'afegeixen a l'acord en considerar-lo "absolutament insuficient".
"Aquest acord és un acord absolutament ideològic, absolutament polític i que realment no respon a les necessitats del col·lectiu"; afirma que mantenen la convocatòria de vaga del 16 al 20 de març i assenyala que l'acord amb Educació només ha estat subscrit pel 20% de la part social en la taula amb el departament.
A més a més, Segura ha afegit que demanen la dimissió del conseller de Presidència, Albert Dalmau, "per la seva inoperància, per la seva poca capacitat negociadora i per haver permès que el col·lectiu continuï en un estat de precarietat laboral, amb pèrdues importants i que el model de l'escola inclusiva no es pugui desplegar".
"PROPOSTA PRÀCTICAMENT INSULTANT"
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, assenyala que l'augment del complement específic és una "proposta pràcticament insultant" ja que els 200 euros són a 4 anys, i rebutja les mesures que es plantegen en termes d'escola inclusiva.
A nivell de currículum, afirma que "en cap moment es parla de recuperar totes les hores perdudes o retirades als col·lectius de ciències, filosofia i de llengües", i concorda amb Segura que l'acord neix coix, diu, ja que no el signa la part majoritària de la representació social.
"PLA NEOLIBERAL"
El portaveu de docents de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, critica que "el Govern del PSC continua amb el seu pla neoliberal"; qualifica d'irrisòria la pujada pactada i lamenta que l'acord, segons ell, no parla de la democràcia als centres educatius ni de derogar els decrets aprovats per altres governs.
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT Catalunya, Laura Gené, considera que l'acord "només aborda la part retributiva" de les demandes, cosa que també veu insuficient, i que continua la convocatòria de vaga del 16 al 20 de març i criden a sumar-s'hi a tota la comunitat educativa.