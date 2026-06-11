Illa afirma que Catalunya "va il·luminar el món" amb la benedicció de la torre de Jesús

Desitja un bon viatge al pontífex i "èxit" en la seva última etapa de viatge a les Canàries
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que des de Barcelona i Catalunya "es va il·luminar el món" amb la benedicció del Papa de la torre de Jesús de la Sagrada Família aquest dimecres, i creu que la visita de Lleó XIV va ser molt inspiradora.
"Catalunya ha tornat a tenir un paper a Europa i al món", ha dit en unes declaracions des de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, on ha acomiadat Lleó XIV aquest dijous, que viatja a les Canàries, on duu a terme l'última part del seu viatge a Espanya.
Illa ha afirmat que les imatges que es van viure dimecres "emocionen encara avui" i que, amb la visita del pontífex, Catalunya es reafirma en els valors de l'humanisme i del respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa i acollidora.
S'ha mostrat "orgullós" de la resposta del poble català per la visita i ha qualificat de molt bonic el que va succeir aquest dimecres.
DESITJA ÈXIT A LLEÓ XIV
Ha desitjat a Lleó XIV un bon viatge i "èxit" en la seva visita a les Canàries i li ha agraït la seva comprensió i sensibilitat amb la realitat i la cultura catalana.
Preguntat per si creu que un estat aconfessional com Espanya ha d'acollir la visita d'un pontífex, Illa ha expressat que l'actuació amb la visita s'atén a criteris aconfessionals però que "respecta i valora" la visita d'un cap d'estat.