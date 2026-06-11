Illa defensa el dret de les persones a ser acollides: "No valen mitges tintes"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el dret a la dignitat de les persones i a ser acollides i s'ha remès al missatge del papa Lleó XIV referent als migrants: "Hi ha certes qüestions en les quals no valen mitges tintes"
"L'enfocament moral cap a aquesta qüestió em sembla fonamental, però és que a més hi ha un conjunt d'arguments de tipus econòmic d'una societat amb un parany demogràfic important, ja que també s'han d'acollir persones que venen a ajudar-nos a construir", ha dit en una entrevista a Tele5 recollida per Europa Press.
Ha expressat que la història de Catalunya "es podria resumir" en els processos migratoris, assenyalant que a principis del segle XX Catalunya tenia 2 milions d'habitants i ara supera els 8 milions.
"Sempre hi ha qui aprofita les aigües regirades per intentar treure avantatge d'això. A més, avui és relativament fàcil, amb les notícies falses", ha criticat.
Ha remarcat que la visita del pontífex a les Illes Canàries serà "particularment rellevant" en el sentit de la immigració.
CASOS DE PRESUMPTA CORRUPCIÓ
Preguntat pels casos de presumpta corrupció sobre membres i exmembres del PSOE, Illa ha afirmat viure les informacions "amb molta serenitat", amb la presumpció d'innocència per principi i amb respecte als temps de la justícia.
Ha manifestat que el Govern central té un balanç de gestió "molt positiu en molts àmbits" i ha defensat la seva continuïtat.