Un home mort en un càmping d'Oliva, tercera víctima de la dana Adam a la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El cadàver d'un home d'uns 64 ha estat localitzat en un dels càmpings de la localitat d'Oliva (València), una de les més afectades per la dana Adam.
D'aquesta manera, ja són tres les víctimes mortals a la Comunitat Valenciana en aquest temporal, ja que una dona de 79 anys amb mobilitat reduïda ha estat trobada morta a casa seva, també a Oliva, i una altra dona va perdre la vida diumenge després de ficar-se al mar a Sagunt.
Així ho ha confirmat la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al final d'una nova reunió de coordinació.
Ha traslladat "tota la solidaritat a les persones que en aquest moment encara estan sent rescatades en alguns dels municipis greument afectats per les pluges d'aquesta nit, a més del condol als familiars de les víctimes que fins ara podem confirmar".