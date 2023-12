El Govern trasllada a PISA la seva confiança i dona per descartats "els dubtes sobre la representativitat"

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Ignasi Garcia Plata, s'ha posat en contacte amb els responsables de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) per traslladar-los la seva confiança, "i s'han pogut descartar tots els dubtes sobre la representativitat de la mostra pel que fa a la realitat social".

Ho ha informat en un comunicat la Conselleria d'Educació aquest dimecres, el dia després que Garcia Plata va atribuir els resultats de Catalunya, que estan per sota de la mitjana de la resta d'Espanya i de països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en Matemàtiques, Lectura i Ciència, a la "sobrerepresentació" d'alumnat immigrant.

Segons el comunicat, Garcia Plata els ha traslladat la confiança completa en la qualitat i rigor de les proves, i "les divergències en la interpretació de la representativitat de la mostra han quedat clares".

També els ha traslladat "reptes que es consideren rellevants, especialment sobre com millorar els mecanismes i metodologies per analitzar la complexitat o com interpretar millor PISA i les dades existents per millorar el sistema educatiu".

A més, s'ha apuntat a la limitació actual dels indicadors i estudis de la Conselleria d'Educació i d'altres institucions per entendre més detalladament la realitat i "l'increment de la complexitat, especialment acusada a Catalunya".

En aquest sentit, segons el comunicat, s'han assenyalat "possibles noves anàlisis i estudis per comprendre amb més profunditat la població en edat d'escolaritat de cara a poder prendre decisions més ajustades", i la Conselleria continuarà col·laborant amb els responsables de PISA en tots aquests aspectes.