Simó diu que "no hi ha excuses" sobre PISA i ho atribueix a la pobresa infantil i la segregació escolar

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha dit que "no hi ha excuses" sobre els resultats de Catalunya en l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA), i els ha atribuït a la pobresa infantil i a la segregació escolar.

Ho ha explicat en un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dimecres, el dia després que els resultats van situar Catalunya per sota de la mitjana de la resta d'Espanya i de països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en Matemàtiques, Lectura i Ciència.

"Tenim un problema que tenim identificat i que estem treballant per resoldre. Això va de pobresa infantil i segregació escolar i aquest Govern està treballant com ningú per abordar-ho", ha afirmat.