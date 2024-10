Emergències activa l'alerta vermella per pluges al litoral i nord de Castelló

CASTELLÓ 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) ha activat l'alerta vermella per pluges a tot el litoral i nord de la província de Castelló, amb previsions de precipitació acumulada en 12 hores de 180 mm.

AEMET Comunitat Valenciana ha informat que s'estan produint tempestes molt intenses a Castelló, amb acumulacions superiors als 100 litres per metre quadrat en poques hores en una zona entre la vall d'Alba i els Ports i la Tinença de Benifassà.

Així mateix, recomana als ciutadans molta precaució, que es mantinguin informats, no es confiïn i no tinguin falsa sensació de seguretat a zones del litoral on no plou.