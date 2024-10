Castelló, Terol i Tarragona estaran amenaçades fins divendres per les fortes tempestes, segons Meteored

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Castelló, Terol i Tarragona estan amenaçades per sistemes de tempestes amb pluges molt fortes, que podrien deixar més de 40 o 60 litres per metre quadrat (l/m2) en una hora en alguns sectors a la confluència d'aquestes tres províncies, segons la previsió del divulgador Samuel Biener a Meteored. De fet, l'expert no descarta que al llarg del dia es puguin superar de manera puntual els 250 l/m2.

Tal com ha detallat Biener, Castelló s'ha despertat aquest dijous amb un sistema convectiu estàtic que reparteix precipitacions i tempestes molt intenses, regenerant-se contínuament. D'acord amb les últimes actualitzacions del model, el sistema convectiu continuarà deixant pluges torrencials durant les pròximes hores a les comarques del nord de Castelló i es propagarà cap al nord-est de Terol i el sud de Tarragona.

De cara a la tarda, Biener ha indicat que les precipitacions s'aniran concentrant en aquest últim punt. Després d'això, al vespre i de cara a la matinada, creixeran un cop més cèl·lules tormentoses que de nou afectaran les comarques del nord de Castelló. En aquest sentit, l'expert ha advertit que el model de referència de Meteored avisa que en aquesta nova tanda localment es podria passar dels 100-150 l/m2.

Amb el pas de les hores, les pluges s'aniran desplaçant cap al delta de l'Ebre i altres zones de la província de Tarragona. A més de les fortes pluges, Biener espera fenòmens adversos com ratxes de vent que poden ser localment intenses. Així mateix, assenyala que el Laboratori Europeu de Tempestes Severes avisa d'una petita probabilitat que caigui calamarsa grossa (de dos centímetres) a l'entorn del golf de València.