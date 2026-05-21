Els sindicats educatius demanen un complement universal i 6.400 noves dotacions en dos anys

Reclamen reconèixer i pagar el "deute" dels sexennis
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament han fet pública una contraproposta a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en la qual li demanen recuperar la pèrdua de poder adquisitiu a través d'un complement universal per a tot el col·lectiu que garanteixi un augment en la part depenent de la Generalitat, i 6.400 noves dotacions en dos anys.
En el document de la contraproposta, al qual ha tingut accés Europa Press, tots tres sindicats (que són els que convoquen el cicle de vagues educatives juntament amb La Intersindical, tot i que aquest no té representació en la taula sectorial) estableixen un seguit de mesures per millorar les seves condicions laborals i retributives, a més de les del sistema educatiu.
En el pla laboral i retributiu, reclamen una clàusula de garantia salarial, que contempli l'actualització salarial segons l'IPC; i la "recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu" dels professionals educatius, a través d'aquest complement universal que garanteixi un augment del 6% el 2026, del 4% el 2027, del 4% el 2028 i del 4%, també, el 2029.
Això, expliquen, és equivalent a 478 euros per al cos de mestres --infantil i primària-- i de 544 euros per als professors de secundària; i també demanen reconèixer i pagar el "deute" dels sexennis i un augment d'un 30% del primer, segon i tercer estadi.
Exigeixen el pagament d'hores extra i nocturnitat per les colònies a més d'una compensació horària; la convocatòria "suficient i estable" de càtedres a secundària i sèniors a primària; i la millora del complement dels coordinadors digitals.
RÀTIOS I PLANTILLES
D'altra banda, demanen al Departament que no es dugui a terme "cap tancament a la pública"; establir un acord d'augment de plantilles que permeti arribar inicialment a les 6.400 noves dotacions; la revisió de ràtios; i la reclassificació del personal d'atenció educativa (PAE) i la internalització de recursos.
Fonts sindicals expliquen que quan parlen d'augment de plantilles es refereixen "al que ha de servir per desplegar tota l'escola inclusiva"; i, quant a salaris, assenyalen que és l'esforç que demanen que faci la Generalitat pel que fa a la seva part del sou.
CURRÍCULUMS
Quant als currículums, reclamen que "sempre" siguin negociats amb la part social, també els canvis; i frenar la reforma del currículum de batxillerat --sense la fusió de les ciències-- i establir una distribució horària de matèries consensuada.
Finalment, exigeixen uns currículums educatius "estructurats i clars" i revisar aspectes del decret d'educació bàsica.
Aquesta proposta l'han portat aquest dijous a la tarda a una nova reunió amb el Departament, en què les dues parts continuen negociant.