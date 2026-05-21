Els docents es manifesten a Tarragona per demanar millores en les seves condicions laborals

TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Un grup de docents i professionals educatius s'han manifestat aquest dijous al migdia pel centre de Tarragona per demanar millores en les seves condicions laborals, dins la jornada de vaga educativa a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, han recorregut els carrers del centre de Tarragona cantant lemes com 'Lluitant, lluitant també estem educant' i duien una pancarta principal on es llegia 'Ja n'hi ha prou, millores laborals ja'.
Els manifestants, que han sortit de la plaça Imperial Tàrraco, duien samarretes grogues --representatives del col·lectiu docent--, xiulets i pancartes amb les seves reclamacions a favor de l'escola "pública, de qualitat i en català", afirmen fonts sindicals.