Els Mossos investiguen els càntics islamòfobs i xenòfobs de l'Espanya-Egipte

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han començat a investigar els càntics islamòfobs i xenòfobs que es van produir dimarts a la nit en un sector de l'estadi RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona), on es va disputar el partit amistós entre les seleccions d'Espanya i Egipte, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
En aquest sentit, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha lamentat els comportaments inacceptables d'una part de la graderia: "Hem demanat als responsables que s'activessin els protocols i continuarem treballant perquè l'esport sigui un espai d'inclusió, sense odi ni racisme. Som un país d'acollida, respecte i convivència", ha expressat a través d'X.
Per la seva banda, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, també s'ha afegit al rebuig d'aquests fets i ha assegurat que es va comunicar als organitzadors que activessin els protocols corresponents i així es va produir: "El racisme no té cabuda enlloc. Davant això, només hi ha una resposta possible: fermesa, rebuig i defensa clara dels valors de respecte i dignitat que defineixen Catalunya".