L'Espanyol condemna els càntics racistes i veu "injust" atribuir-los a la seva afició

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El RCD Espanyol ha condemnat "enèrgicament el comportament racista" en el partit amistós de dimarts a la nit entre la selecció espanyola i l'egípcia a l'RCDE Stadium, i ha qualificat d'"injust, excessiu i desproporcionat atribuir-ho" a l'afició perica.
"El RCD Espanyol condemna enèrgicament el comportament racista registrat durant el partit amistós entre la selecció espanyola i la selecció egípcia, organitzat per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i disputat dimarts a la nit a l'RCDE Stadium", ha dit en un comunicat.
Des d'una zona del fons de Cornellà on habitualment se situa La Curva de l'Espanyol es va corejar diverses vegades, a partir del minut 20, el càntic 'Musulmà qui no boti', en una conducta ofensiva que va entelar l'ambient festiu que es vivia al recinte.
A més a més, durant el prolegomen del partit, part del públic va xiular l'himne d'Egipte, i també es van sentir insults contra el president espanyol, Pedro Sánchez, d'un grup reduït d'aficionats.
L'Espanyol ha qualificat aquests actes d'"absolutament reprovables, inacceptables i inadmissibles". "No representen els valors de l'esport i han de ser condemnats i erradicats amb fermesa de qualsevol recinte esportiu", ha assenyalat.
A més, el club expressa el seu "profund malestar davant la campanya de desprestigi gratuïta i generalitzada que està afectant la seva afició en les últimes hores". "cal recordar que el partit, organitzat per la RFEF, va aplegar seguidors de la selecció espanyola de procedències geogràfiques i futbolístiques molt diverses", ha manifestat el club.
"Per això, és profundament injust, excessiu i desproporcionat atribuir aquests comportaments a l'afició del RCD Espanyol, que s'ha caracteritzat, al llarg de més de 125 anys d'història, per la seva pluralitat, respecte i compromís amb els valors de l'esport. El club no accepta ni acceptarà que es posi en dubte la seva reputació per l'actuació aïllada d'un grup reduït de persones que no representen ni l'entitat ni la diversitat de la seva massa social", ha afegit.
Finalment, l'Espanyol reafirma el seu "compromís ferm en la lluita contra qualsevol forma de discriminació" i continuarà "treballant perquè l'RCDE Stadium continuï sent un espai segur, inclusiu i respectuós per a tothom".