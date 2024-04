Els llibreters afronten Sant Jordi amb bones perspectives i preveuen una facturació similar a la del 2023

Els floristes preveuen unes vendes de 7 milions de roses per Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi se celebra aquest dimarts per primera vegada en dia laborable des de la pandèmia i els llibreters l'afronten amb bones perspectives de facturació, en un any en què la ciutat de Barcelona tindrà més parades, recupera La Rambla íntegrament i tindrà per primera vegada un copagament per part de paradistes a les zones professionals.

La Cambra del Llibre de Catalunya, que agrupa als gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i indústria gràfica, augura un Sant Jordi molt participatiu davant l'increment de parades de llibres, que a Barcelona s'iniciarà amb l'esmorzar al Palau de la Virreina.

En la roda de premsa de presentació de Sant Jordi, el representant de la Cambra del Llibre, Jordi Farré, i el president del Gremi de Llibreters, Èric Del Arco, van subratllar que les perspectives eren "bones" davant d'una jornada que cau en laborable i en la qual confien en unes xifres similars a les del 2023, amb 1,87 milions d'exemplars venuts i 24 milions de facturació.

Els catalans compraran uns set milions de roses per Sant Jordi, la qual cosa suposa un 20% més que al 2023, segons les estimacions de Mercabarna-flor.

AUGMENT DE PARADES A BARCELONA

El nombre de parades a Barcelona tornarà a créixer aquest any i hi haurà un total de 336 estands en els espais professionals de set districtes, des dels 320 de l'any passat, 3.356 metres en aquestes àrees, que augmenta des dels 3.294 del 2023, i 214 signatures de llibres, que augmenta en una.

Aquest Sant Jordi es recuperarà La Rambla íntegrament per a la venda de llibres i roses, des de Canaletes fins a Santa Mònica, després de la prova realitzada l'any passat en un tram.

Sant Jordi tornarà a comptar amb les habituals signatures dels autors, en un any en el qual els lectors podran buscar la dedicatòria d'autors com Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu, Jordi Puntí, Juan Gómez-Jurado, Sonsoles Ónega, Irene Solà, Eva Baltasar, Hernan Díaz, Maria Barbal, Alice Kellen, Luis Landero i Blue Jeans, entre molts altres.

La jornada de Sant Jordi d'aquest any també coincideix amb la precampanya electoral de les eleccions catalanes, que inicia la seva campanya la nit del dijous.

Les previsions meteorològiques per a aquest dimarts, segons el Meteocat, no descarten pluges puntual a la costa central de Catalunya, i a partir de migdia s'esperen algunes aïllades i febles al quadrant nord-est i a la meitat sud, en un dia en què la temperatura mínima es preveu "lleugerament o moderadament més baixa" i la màxima es mantindrà o baixarà lleugerament.

COPAGAMENT

Una de les novetats d'aquest any a Barcelona és el copagament dels paradistes en algunes zones professionals del dia de Sant Jordi, amb una aportació per part dels paradistes que parteix dels 80 euros per una de 6 metres pels agremiats i de 100 pels no agremiats, i un màxim de 24 metres per aquelles amb signatures, en unes tarifes que han estat "consensuades", segons la Cambra.

Del Arco va assegurar que el copagament "ha vingut per quedar-se" si permet treballar en unes millors condicions, i ha afirmat que l'anterior s'havia tornat inviable, amb el més d'un milió de visitants d'aquesta jornada.

En aquesta edició de Sant Jordi, els llibreters oferiran "tendències" dels més venuts durant la jornada, però no serà fins a una setmana després, el 29 d'abril, quan es donarà la classificació definitiva després de processar les dades de llibreries i parades.