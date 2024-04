Jaume Clotet assegura que el que més li agrada de Sant Jordi és "parlar amb la gent"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista i historiador barceloní Jaume Clotet ha assegurat en unes declaracions a Europa Press aquest dimarts que el que més li agrada de Sant Jordi és "parlar amb la gent".

Ha opinat que la diada serveix per conèixer l'opinió dels altres, "ja que moltes vegades no parles amb els lectors", i poder continuar creixent com a escriptor.

El guanyador del Premi Josep Pla amb 'La Germandat de l'Àngel Caigut' espera poder complir amb les expectatives: "Quan reps un premi com aquest, evidentment, generes moltes expectatives, molta visibilitat, molta notorietat".