Els Bombers evacuen 150 passatgers il·lesos d'un tren de l'R11 que ha xocat amb un arbre a Girona

GIRONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat set dotacions per assistir i evacuar uns 150 passatgers que viatjaven en un tren de la línia R11 de Rodalies a Sant Jordi Desvalls (Girona), on el comboi ha xocat amb un arbre que ha caigut a la via, tot i que ningú no ha resultat ferit.
Segons ha informat el cos en un comunicat a X recollit per Europa Press, l'avís s'ha rebut a les 14.52 hores i els Bombers han ajudat els passatgers a accedir als autobusos que s'han habilitat per fer el trajecte per carretera.
Per la seva banda, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat i Renfe ha activat un servei especial d'Avant entre Barcelona Sants i Figueres (Girona), a més del sentit invers.