Carmona (Rodalies) afirma que el xoc a l'R11 no s'ha pogut evitar i no és un punt crític

GIRONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat aquest divendres que el xoc d'un tren a l'R11 de Rodalies contra un arbre caigut entre Flaçà i Figueres (Girona) cap a les 15 hores no s'ha pogut evitar i que el lloc on s'ha produït l'accident no és un punt crític.
Així ho ha expressat en una entrevista a 3Cat Info recollida per Europa Press, en la qual ha dit que per ara no se sap quan es restablirà la circulació i que la prioritat ha estat evacuar els 165 passatgers.
Ha celebrat que sortosament ningú no ha resultat ferit, si bé ha precisat que ara s'hauran d'analitzar les causes de què ha passat i ha indicat que si s'ha produït és perquè no es podia evitar.
D'altra banda, Carmona ha precisat que els tècnics d'Adif ja treballen per retirar l'arbre i per reparar la infraestructura que ha estat malmesa: "Mantindrem el servei alternatiu per carretera fins que se solucioni", ha expressat.
També ha dit que el tram on han tingut lloc els fets, situat al terme municipal de Sant Jordi Desvalls, no és un dels "punts crítics" detectats a tota la xarxa de Rodalies.
Finalment, ha explicat que s'han habilitat autobusos entre Barcelona i Flaçà, a banda d'entre Figueres i Portbou (Girona), si bé entre Flaçà i Figueres també hi ha establert un servei alternatiu per carretera; a més, ha indicat que s'han activat trens d'Avant gratuïts entre Barcelona Sants i Figueres, i també en el recorregut invers.