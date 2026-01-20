Els Bombers busquen un desaparegut a Palau-sator durant el temporal de pluja

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat busquen un home desaparegut a Palau-sator (Girona) durant el temporal de pluja i inundacions a Catalunya, l'avís del qual s'ha donat aquest dimarts a les 7.35 hores.
"Treballem intensament en la recerca d'un home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera", ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
El cos treballa en la recerca amb 5 dotacions, entre les quals, la unitat Grup d'Actuacions Especials (GRAE) subaqüàtiques.