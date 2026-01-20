Augmenten a 12 les carreteres tallades a Girona pel temporal de pluja

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat 12 carreteres a la província de Girona a conseqüència del temporal de pluja, ha informat el SCT en un comunicat.
En concret, estan tallades per inundacions l'N-260 a Llançà; la C-252 entre Vilabertran i Peralada; la GI-644 a Forallac; la GIV-6546 a Palafrugell; la GIP-5129 a Vilafant; la GIV-6226 i la GIV-6219 a Garrigàs; la C-260 a Roses i la GI-512 a Tordera (Girona).
A més a més, la GIV-4044 a Biure està tallada per despreniments i l'N-260a a Cabanelles (Girona) per la caiguda d'un arbre a la via.