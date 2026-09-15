Els Bombers activen 18 dotacions per un incendi de vegetació a Alfarràs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat ha activat 18 dotacions aquest dimarts per un incendi de vegetació a Alfarràs (Lleida), amb 15 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.
L'avís s'ha rebut a les 16.03 hores per un foc prop del torrent Regal de Vídua, ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els treballs de contenció de l'incendi, en els quals també treballen els Bombers d'Osca, s'estan duent a terme aprofitant les pistes forestals i les carreteres de la zona.