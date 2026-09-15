Activada l'alerta de l'Infocat per l'incendi d'Alfarràs (Lleida), amb 35 dotacions

LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat aquest dimarts cap a les 18.00 hores l'alerta del pla Infocat per l'incendi declarat a Alfarràs (Lleida), en el qual treballen 35 dotacions dels Bombers i que ha obligat a confinar 240 persones del nucli de població d'Andaní i diverses granges prop de l'N-230, que està tallada.
Segons expliquen els Bombers a X, els 90 bombers sobre el terreny estan prioritzant el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent previst de ponent a marinada.
L'avís s'ha rebut a les 16.03 hores, per un foc prop del torrent Regal de Vídua.