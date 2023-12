Els alumnes catalans, per sota de la mitjana de l'OCDE i Espanya en Matemàtiques, Lectura i Ciència

Els alumnes espanyols obtenen resultats similars a la mitjana de l'OCDE

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Els resultats de Catalunya en l'Informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) 2022 situen els alumnes catalans per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en Matemàtiques, Lectura i Ciència.

En concret, l'Informe PISA 2022 recollit per Europa Press revela que els estudiants espanyols han obtingut 473 punts de mitjana en Matemàtiques --el pitjor resultat de la història--, i Catalunya, amb una puntuació de 469 se situa per sota d'aquesta mitjana amb Andalusia (457), Illes Balears (471), Illes Canàries (447), Castella-la Manxa (464), Ceuta (395), Extremadura (469), Melilla (404) i Múrcia (463).

Així, els estudiants amb una puntuació més alta que la mitjana d'Espanya en Matemàtiques han estat els d'Aragó (487), Astúries (495), País Basc (482), Cantàbria (495), Castella i Lleó (499), Galícia (486), La Rioja (493), la Comunitat de Madrid (494) i Navarra (492).

En Lectura, la puntuació mitjana nacional ha estat de 474 i Catalunya ha obtingut un 462, i se situa entre les comunitats amb pitjors resultats juntament amb Andalusia (461), Illes Balears (472), País Basc (466), Illes Canàries (463), Castella-la Manxa (468), Ceuta (404), Extremadura (468), Melilla (405) i Múrcia (468).

Han obtingut una puntuació superior a la mitjana els estudiants d'Aragó (488), Astúries (497), Cantàbria (494), Castella i Lleó (498), Comunitat Valenciana (482), Galícia (485), La Rioja (487), la Comunitat de Madrid (496) i Navarra (478).

Finalment, respecte a Ciència, Catalunya se situa novament sota la mitjana espanyola (485) en obtenir 477 punts en l'Informe PISA, al costat d'Andalusia (473), Illes Balears (480), País Basc (480), Illes Canàries (473), Castella-la Manxa (475), Ceuta (410), Comunitat Valenciana (483), Extremadura (479), Melilla (414) i Múrcia (482).

D'altra banda, estan per sobre de la mitjana els escolars d'Aragó (499), Astúries (503), Cantàbria (504), Castella i Lleó (506), Galícia (506), La Rioja (500), la Comunitat de Madrid (502) i Navarra (489).

AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS

Els resultats d'Espanya en l'Informe PISA 2022 són similars als de la mitjana de l'OCDE, ja que la mitjana dels resultats de tots els països examinats és de 472 en Matemàtiques (15 punts menys respecte al 2018); 476 en Lectura (10 punts menys respecte al 2018); i 485 en Ciència (2 punts menys respecte al 2018).

L'Informe PISA, en el qual Espanya va participar per primera vegada l'any 2000, avalua els coneixements i habilitats dels estudiants de quinze anys en Matemàtiques, Lectura i Ciència, la qual cosa proporciona informació sobre com els sistemes educatius preparen els estudiants per als reptes reals i el seu èxit en el futur.

El 2022, van fer aquesta avaluació uns 690.000 estudiants, que representaven 29 milions d'estudiants de quinze anys a les escoles dels 81 països participants. A Espanya hi van participar 30.800 estudiants a 966 escoles, en representació de 459.000 estudiants espanyols de quinze anys.