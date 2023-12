PISA qualifica de "caiguda sense precedents" els resultats a l'OCDE: "La covid va intensificar una trajectòria negativa"

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Daniel Salinas, analista sènior de l'Informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) els resultats del qual del 2022 s'han publicat aquest dimarts, ha qualificat de "caiguda sense precedents" els resultats mitjans dels alumnes de l'OCDE.

"Hi ha evidències que suggereixen que la covid simplement va intensificar una trajectòria negativa que venia des del 2018", ha assegurat l'expert de l'informe PISA en una roda de premsa al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

En concret, ha destacat que en Matemàtiques la mitjana de l'OCDE va caure 15 punts, "una caiguda sense precedents en la història del PISA". "Mai abans havia canviat més de 4 punts i en aquest cas 15 punts és una caiguda important. El 2009 es va assolir un pic de rendiment i des d'aleshores ha anat caient", ha explicat.

En el cas de Lectura, l'analista del PISA ha assenyalat que "és encara més evident". La caiguda entre 2018 i 2022 en aquesta àrea va ser de 10 punts. "Mai no hi havia hagut tampoc una caiguda d'aquesta magnitud. Aquí només havíem vist canvis de 5 punts", ha avisat Salinas.

En el cas de Ciència, l'expert ha explicat que els resultats s'han mantingut estables en la mitjana de l'OCDE durant el període 2018-2022, però ha recordat que abans del 2018 hi havia una caiguda. "Els resultats no són una bona notícia en general", ha sentenciat.

La mitjana dels resultats de tots els països examinats en el PISA 2022 és de 472 en Matemàtiques (15 punts menys respecte al 2018); 476 en Lectura (10 punts menys respecte al 2018); i 485 en Ciència (2 punts menys respecte al 2018).

L'Informe PISA, en el qual Espanya va participar per primera vegada l'any 2000, avalua els coneixements i habilitats dels estudiants de quinze anys en Matemàtiques, Lectura i Ciència, la qual cosa proporciona informació sobre com els sistemes educatius preparen els estudiants per a desafiaments reals i el seu èxit en el futur.

El 2022, van fer aquesta avaluació uns 690.000 estudiants, que representaven 29 milions d'estudiants de quinze anys d'escoles dels 81 països participants. A Espanya hi van participar 30.800 estudiants de 966 escoles, que representaven 459.000 estudiants espanyols de quinze anys.