Educació planteja apujar un 15% el complement específic docent fins al 2029, 1.500 euros més a l'any

Era una de les demandes dels docents en la vaga de la setmana passada
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha proposat una pujada del complement específic dels docents del 15% fins al 2029, que es tradueix en un increment anual de 1.480,36 euros a primària i de 1.513,68 euros a l'ESO en la nòmina del 2029 pel que fa a l'actual, i aquest augment és una de les demandes docents de la vaga de la setmana passada.
En unes declaracions als periodistes aquest dimecres, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, assegura que es tracta d'una "proposta de sistema", que no respon únicament a les organitzacions sindicals, i avança que es portarà a la taula sectorial d'aquest dijous.
Giménez explica que aquesta pujada del complement específic es produeix "per primera vegada després de 25 anys" i que implica un cost d'uns 300 milions d'euros, als quals s'ha de sumar els 450 milions de la pujada retributiva a nivell estatal aprovada pel Govern central.
El complement va lligat a la incorporació de noves funcions per als docents, tot i que fonts d'Educació expliquen que poden ser funcions que ja estiguin fent però no figurin en la descripció del seu lloc de feina.
"No hi ha possibilitat de fer una modificació del complement específic si no hi ha reconeixement d'una sèrie de funcions noves que el docent ha de fer. S'ha de poder justificar", ha dit.
HI HA D'HAVER PRESSUPOSTOS
Amb l'aplicació d'aquest 15% del complement específic, Catalunya pujaria unes "6 posicions" respecte a altres autonomies on ara els docents cobren més que els catalans; i a l'ESO, en què ara els docents catalans se situen a la franja baixa, amb l'increment pujarien 5 posicions, col·locant Catalunya a la franja mitjana estatal, en conjunt.
La proposta està supeditada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i Educació defensa la importància que aquesta proposta tiri endavant perquè "és de sistema i interpel·la el conjunt d'actors".