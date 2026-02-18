Els sindicats educatius catalans veuen "insuficient" apujar un 15% el complement específic

Ustec·Stes afirma que la proposta del Govern suposa uns 105 o 108 euros més al mes
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius catalans han qualificat d'"insuficient" la proposta de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat d'augmentar un 15% el complement específic dels docents fins al 2029, i creuen que està lluny de les seves reivindicacions.
En un comunicat conjunt aquest dimecres recollit per Europa Press, asseguren que és la primera proposta formal d'acord i que és "fruit directe de la vaga i de les mobilitzacions sostingudes pel personal educatiu".
En un altre comunicat, Ustec·Stes, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, considera que és una proposta de mínims i exigeix una reunió "urgent" amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i opina que aquesta proposta no respon a les seves reclamacions.
En l'àmbit retributiu, detalla que l'increment del complement específic del 15% s'aplica progressivament en 4 anys (uns 105 o 108 euros mensuals segons el cos), i que també s'ofereix un increment del 25% del complement de coordinació digital fins al 2030.
"És insuficient per compensar la pèrdua acumulada de poder adquisitiu dels últims 15 anys. La proposta queda molt lluny de la reivindicació sindical inicial", que passava per un augment del 25% del salari o del 100% del complement específic, i assenyala que no incorpora cap clàusula vinculada a l'IPC.
PROPOSTA "IRRISÒRIA"
D'altra banda, en un missatge als mitjans de comunicació, la responsable de Pública a CCOO Educació, Ester Vila, creu que és una primera aproximació del departament però que les propostes són "encara molt insuficients" i que no concreta les mesures per a la millora del sistema educatiu.
En unes declaracions a Europa Press, Lorena Martínez (UGT) qualifica d'"irrisòria" la proposta del departament després de la vaga de dimecres passat; el sindicat exigeix que els recursos per atendre tot l'alumnat català es tradueixi en qualitat per als docents i esperen que aquesta sigui la primera proposta però que n'hi hagin més.
Finalment, el comunicat unitari, que també inclou Aspepc·Sps i CGT Ensenyament, afegeix que "sense la pressió col·lectiva no hi hauria hagut aquest moviment", i crida la comunitat educativa a continuar-se organitzant per centres i a participar en les convocatòries de vaga i mobilització del 16 al 20 de març.