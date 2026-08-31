Educació obre expedient disciplinari a 3 persones per la polèmica de les proves PISA

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat aquest dilluns que s'ha obert expedient disciplinari a 3 persones per la polèmica de les proves PISA a Catalunya, en les quals va superar la taxa d'exempció.
En roda de premsa per l'inici del curs escolar 2026-2027 i després del tancament de les diligències prèvies per la polèmica, ha assegurat que s'han obert dos expedients per falta greu i un altre per falta lleu, i ha remarcat que hi ha hagut persones que "no van estar a l'altura de les responsabilitats".
Ha afirmat que només 5 dels 51 centres que van realitzar les proves PISA el 2025 van complir amb el màxim del 5% d'alumnat exempt, i ha dit que l'INEE va avisar en diverses ocasions que se superava el percentatge màxim.