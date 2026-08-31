Niubó es reunirà aquesta setmana amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat aquest dilluns que aquesta setmana es reunirà amb els sindicats convocants de la vaga del 8 de setembre, Ustec·Stes i CGT Ensenyament, per "buscar ponts" i intentar desconvocar la vaga del primer dia de curs escolar.
En la roda de premsa per presentar el curs escolar 2026-2027, Niubó ha assegurat davant de la vaga convocada: "No és l'inici que haguéssim volgut i haguéssim esperat".
Ha subratllat que el Govern respecta el dret de vaga dels sindicats i entén les seves reivindicacions, però ha demanat garantir el dret a l'educació "en un dia com l'inici de curs" on alumnes comencen noves etapes.
Niubó ha assenyalat que no s'està en el mateix punt que al començament del curs passat amb un conflicte de fons amb 5 sindicats, i ara s'ha aconseguit "dos acords sense precedents" amb tres d'ells, CC.OO., UGT i Aspepc·Sps.
Ha subratllat el "esforç" del departament amb aquests acords educatius per enfortir el sistema, amb la incorporació de 1.800 professionals als centres i les millores en el complement específic dels docents, entre altres mesures.