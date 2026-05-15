Educació enviarà als sindicats un document amb altres propostes abans de la reunió del dimarts

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Ignasi Giménez Renom, ha assegurat aquest divendres que el departament enviarà als sindicats un document amb altres propostes abans de la nova reunió del pròxim dimarts, i ha insistit a situar les mesures dins el pacte negociat amb CCOO i la UGT.
"Aquestes millores de les condicions laborals dels treballadors, nosaltres les estem explorant dins el mateix acord, en els marges que permet un acord de més de 24 pàgines", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha negat que els sindicats demanin únicament millores salarials.
Sobre la reunió de la taula sectorial d'Educació d'aquest dijous que es va tancar sense acord entre sindicats i departament, Giménez ha expressat que es van assentar "les bases" per trobar una solució i ha apuntat que l'acord és el punt de partida.
Preguntat per la proposta de la portaveu d'Ustec·Stec, Iolanda Segura, d'incrementar al doble la proposta del departament de l'augment salarial dels docents, Giménez ha assenyalat que Educació està "en una mirada més àmplia" i que no focalitza en les retribucions.
Ha fet una crida per aconseguir una "desescalada necessària" i ha afirmat que, amb bona predisposició, es trobarà una solució.