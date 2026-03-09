Educació, CCOO i la UGT pacten apujar 3.000 euros a l'any el complement específic docent fins al 2029

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha acordat amb CCOO Educació i la UGT incrementar un 30% el complement salarial específic dels docents catalans fins als 3.000 euros anuals en finalitzar l'acord el 2029, de manera que "passaran d'estar a la cua a ser els tercers més ben pagats d'Espanya".
En els respectius comunicats aquest dilluns, després de la reunió de la taula sectorial amb el departament, el Govern i CCOO Educació informen que han arribat a un acord amb una inversió global de 2.000 milions d'euros.
REDUIR RÀTIOS
Quant a les ràtios, s'ha pactat rebaixar ràtios en totes les etapes educatives i establir-les en 20 alumnes en el segon cicle de l'educació infantil i primària, i reduir-les en l'ESO, batxillerat i FP.
També han acordat l'increment del 20% del salari per al personal laboral del departament i augmentar els recursos per a l'educació inclusiva en gairebé 300 milions d'euros a les aules.
SETMANES DE REUNIONS
Aquest acord arriba després de setmanes de reunions entre els sindicats i la Conselleria per pactar una pujada del complement salarial específic dels docents catalans, a més d'altres millores salarials i de condicions laborals, després de la manifestació que els docents van dur a terme l'11 de febrer a Barcelona.
Els sindicats majoritaris Ustec·Stes i Aspepc·Sps no han subscrit aquest acord.