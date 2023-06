BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Dues persones han mort aquest divendres a la tarda en un tiroteig a Alella (Barcelona), han informat a Europa Press fonts properes a la investigació.

La policia catalana està buscant l'autor o autors dels fets, que han fugit després del tiroteig.

Els Mossos han establert un dispositiu per trobar-los i han obert una investigació per esclarir les causes del succés.