Mossos continua investigant el tiroteig amb dos morts divendres a Alella (Barcelona)

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra continuen investigant aquest dissabte el tiroteig en el qual divendres a la tarda van morir dues persones a Alella (Barcelona).

La investigació ha determinat que una de les víctimes va morir "dins del domicili, i una altra a la via pública, a la porta", han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Després del succés, Mossos va desplegar un dispositiu per trobar l'autor o autors dels fets, que van fugir després del tiroteig, i per aclarir-ne les causes.