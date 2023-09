La directora Carla Simón rep el Premi Nacional de Cinematografia i reivindica el cinema independent

Iceta afirma que "censura i cultura no rimen" i subratlla la "potència que avui està adquirint la mirada de les dones" al cinema

SANT SEBASTIÀ, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Carla Simón ha rebut aquest dissabte, de mans del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, el Premi Nacional de Cinematografia, reivindicant el cinema independent, "la llibertat creativa i l'evolució artística" que té, i que "quan connecta amb l'espectador és capaç de fer-lo créixer", i ha cridat a defensar-lo.

El guardó s'ha lliurat en el marc de la 71a edició del Festival de Sant Sebastià, en un acte en el qual també hi han assistit representants institucionals com la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; el conseller de Cultura i Política Lingüística i portaveu del Govern Basc, Bingen Zupiria; l'alcalde de Sant Sebastià, Eneko Goia, entre d'altres, a més de personalitats de la indústria del cinema com el president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez Leite, o el director del Festival de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos.

Les directores de cinema Meritxell Colell i Elena López Riera, emocionades, han estat les encarregades de presentar la premiada, que en el seu discurs ha mostrat agraïment als seus companys, equip de treball i família per "deixar-me explicar històries sobre ells, però també per acceptar que ja des de fa un bon temps la meva passió és fer pel·lícules".

"Dedicar tant temps a una passió com el cinema és meravellós, però també té un cost personal molt alt, perquè sovint estem absents per aquells que estimem", ha expressat la cineasta catalana, que ha defensat que "fer pel·lícules és un acte de comunicació amb l'altre".

En aquesta línia, ha afirmat que el cinema "m'obsessiona des que el vaig descobrir". "Ara que soc mare i el meu temps per crear s'ha tornat molt preuat, m'ha adonat que no seria tan feliç sense fer pel·lícules", ha explicat Simón, al mateix temps que ha apuntat que, per ella, "fer cinema és una manera d'unir, una manera d'estar al món" i ha ressaltat la importància de "gaudir cada moment del procés creatiu".

Carla Simón també ha volgut mostrar el seu agraïment a totes les directores que "ens han obert el camí" per "formalitzar el nostre dret a explicar històries" i ha citat cineastes com Agnès Varda, Josefina Molina, Pilar Miró, Icíar Bollaín o Isabel Coixet, entre d'altres.

Així, s'ha mostrat convençuda que "estem davant una tímida democratització del nostre ofici" i en els actuals "temps de canvi", que són "fràgils", ha considerat que "ara, més que mai, cal continuar protegint el cinema independent". "Un cinema amb ànima, que és fruit d'una recerca, d'un risc, d'uns reptes, d'uns dubtes, d'un joc que no surt de dins perquè expressa alguna cosa honesta, que té a veure amb la nostra existència".

"Un cinema que, a més d'exportar les nostres cultures i les nostres llengües fora, crea certes ocupacions i genera riqueses o atractius justificant sens dubte les ajudes que rep. Per això em sembla important recordar la importància de protegir el cinema independent, i la llibertat creativa i la evolució artística que té", ha asseverat.

"MÀGIA DEL CINEMA"

Per la seva banda, Miquel Iceta, que ha iniciat el seu discurs en català, fent una al·lusió irònica a la intervenció del diputat Borja Sémper al Congrés en basc "amb la traducció seguida", ha destacat la trajectòria de Carla Simón, que el 2022 va aconseguir l'Os d'Or a la millor pel·lícula en el Festival de Berlín per 'Alcarràs'.

"Amb només dos llargmetratges has marcat la història del cinema recent al nostre país: una trajectòria breu, però ja indiscutible en la seva solidesa i personalitat, reconeguda a més per l'èxit nacional i internacional", ha afirmat, al mateix temps que ha ressaltat que "la màgia del cinema de la Carla és que ens està ensenyant el que passa, aquest és el seu mèrit".

En aquesta línia, ha incidit en el reconeixement internacional de les seves pel·lícules i s'ha preguntat: "deu ser veritat que ens han de dir des de fora com de bé ho fem al nostre país?", i ha confiat que arribi "el dia en què no ens calgui tenir la referència, l'estímul d'un premi internacional per donar a les coses que fem el valor que tenen".

Iceta ha destacat, també, la importància de la "potència que avui està adquirint la mirada de les dones" i ha sostingut que el cinema "s'està enriquint d'una aportació que potser ha hagut de vèncer massa obstacles per fer-se notar, per ser valorada en la seva justa mesura".

Així, ha ressaltat que les dones "han trigat a arribar, però han arribat trepitjant fort", al mateix temps que ha recordat que hi ha 14 dones guardonades amb el Premi de Cinematografia, en els seus 40 anys de vida, en contrast amb 38 homes. "Falta molt per fer, el que intentem és remoure obstacles, és permetre que es vegi, i és que durant massa temps no es veia perquè no es deixava veure", ha asseverat.

Després de destacar que cineastes com Carla Simón "han incorporat una mirada pròpia, única, que ha enriquit i ha fet universal el que és el nostre cinema", ha insistit en el valor de les dones i ha fet al·lusió a la Selecció Espanyola de Futbol Femení "que va tornar a guanyar a Suècia de la doble manera a la qual ens estan acostumant, guanyar al terreny de joc i guanyar, sobretot, en el conjunt de la societat i del món, i ens van tornar a donar una lliçó que ens alegra".

El ministre de Cultura també ha fet al·lusió, sense citar-la directament, a la polèmica sorgida entorn de la projecció de la pel·lícula 'No me llame Ternera', i ha sostingut que "pot ser que, perquè la ignorància no coneix límits, algú cregui que censura i cultura rimen, i no, censura i cultura no rimen". "On hi ha censura, no hi ha cultura"", ha postil·lat.

RECONEIXEMENT

El jurat del Premi Nacional de Cinematografia 2023, reunit el passat 1 de juny, va atorgar per unanimitat el guardó a Carla Simón "per posicionar el cinema espanyol en el panorama internacional amb l'obtenció de l'Os d'Or en el Festival de Cinema de Berlín, un dels més prestigiosos a nivell mundial".

A més, el jurat va destacar que la directora catalana també representa "una nova generació de cineastes que han aconseguit en molt poc temps desenvolupar un cinema de qualitat i compromès amb el medi i la societat arribant a un públic global".