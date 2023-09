Simón assegura que "l'art va sempre per davant de la política" i defensa que hi hagi pel·lícules en tots els idiomes

La cineasta situa a Galícia el seu nou projecte barrejant català, gallec, espanyol i francès



SANT SEBASTIÀ, 23 set. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Carla Simón ha afirmat que "l'art sempre va una mica per davant de la política" i que "explora nous camins". Així, ha defensat que "vivim en un país molt plural i és molt necessari que hi hagi pel·lícules en tots els idiomes".

En unes declaracions als periodistes després de recollir el Premi Nacional de Cinematografia 2023, que ha rebut aquest dissabte en el marc del Festival de Sant Sebastià, ha assenyalat que tant amb 'Estiu 1993' com amb 'Alcarràs', que són pel·lícules en català, "ha estat molt bonic acompanyar-les fora d'Espanya i que hi hagués gent que descobria que existia una llengua que és el català".

"La cultura té aquest poder d'exportar-nos i donar-nos a conèixer, i crec que cal confiar en aquest poder i, sens dubte, continuar fent pel·lícules en tots els idiomes que es parlen al nostre país", ha sostingut.

D'altra banda, ha insistit en la importància de fer un al·legat al cinema independent, "que és un cinema que costa aixecar, que ens costa molt esforç poder fer". En la seva opinió, aquest tipus de cinema "quan té una connexió amb el públic té aquesta capacitat de fer-nos créixer i d'il·luminar-nos".

Així, ha destacat que "és fràgil i això cal cuidar-ho des del Govern central, evidentment, però també confiar que és necessari". La cineasta ha reiterat que "estem en un moment de canvi" en el qual "hi ha històries que s'expliquen des de noves perspectives, hi ha més dones fent cinema, hi ha cineastes que venen de pobles".

No obstant això, ha alertat que també és un moment en què, "de sobte, se censuren pel·lícules i obres de teatre, i parlem de vegades del cinema com si fos un producte, i de vegades ho és, però de vegades no, com és el cas del cinema independent, i per això em sembla tan important protegir-lo".

D'altra banda, sobre la polèmica pel documental 'No me llame Ternera', la directora ha considerat "absurd que algú demani que no es projecti un documental que no ha vist només llegint una sinopsi, perquè no pots jutjar com serà aquesta pel·lícula, com fa el tractament d'això".

Al seu parer, "ningú no pot demanar que no es projecti alguna cosa ara mateix, hi ha llibertat d'expressió". "Em sembla injust que hi hagi la remor d'una pel·lícula jutjant-la abans que es projecti", ha insistit.

NOUS PROJECTES

Preguntada pel seu pròxim projecte, que té previst rodar majoritàriament a Galícia, Simón ha assenyalat que li "ve molt de gust perquè serà al mar, que és un element que encara no he explorat i no hi he rodat mai". En aquesta línia, ha detallat que "hi ha una part en espanyol, una altra en català, una altra en gallec, i una mica de francès".

Quant a la presència d'actors no professionals, com és habitual en les seves obres, ha apuntat que no demana experiència als joves "perquè estan començant," però aquest projecte sí que comptarà amb intèrprets professionals en l'elenc.

Respecte a la seva intenció de rodar un musical flamenc, Carla Simón ha explicat que es tracta d'"una idea que tinc dins des de fa molt temps perquè sento una mica que amb 'Romería' tanco la trilogia sobre les històries que parlen de la meva família i de la meva experiència i després em venia de gust fer alguna cosa ben diferent".

"A mi el flamenc m'agrada molt. Quants musicals flamencs hi ha hagut a Espanya a nivell de gènere cinematogràfic! Durant molt temps, que el relacionem amb l'època de Franco, i sento que el flamenc ha continuat evolucionant. En cinema, Saura el va explorar, però a mi em ve de gust explorar-lo una mica des de punts de vista nous".