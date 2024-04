Detingut un home per presumptament matar el seu fill de 5 anys a Bellcaire d'Empordà (Girona)

GIRONA, 3 (EUROPA PRESS)

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament matar el seu fill de cinc anys i ferir la mare aquest dimecres a la matinada en un habitatge de Bellcaire d'Empordà (Girona), segons fonts pròximes a la investigació han explicat a Europa Press.

L'home ha estat localitzat a Albons (Girona), un poble a uns quatre quilòmetres de Bellcaire d'Empordà, i els agents de la policia catalana el traslladaran a la comissaria de la Bisbal d'Empordà (Girona) per interrogar-lo.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'"alerta de l'incident greu" abans de les cinc hores, i s'han desplaçat fins al domicili, on han trobat el nen i la seva mare apunyalada.

Tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès el nen i la seva mare, tot i que el menor finalment ha mort i la dona ha estat traslladada fins a un centre sanitari.

En unes declaracions als mitjans, l'alcalde de Bellcaire d'Empordà, Josep Molinas, ha explicat que no consten denúncies prèvies en la família, i ha indicat que l'Ajuntament ja ha activat els "protocols per atendre la família, gent directa, amics i familiars" a través d'assessorament psicològic.