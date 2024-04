L'alcalde de Bellcaire (Girona) afirma que no consten denúncies prèvies a la mort del nen

BELLCAIRE D'EMPORDÀ (GIRONA), 3 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Bellcaire d'Empordà (Girona), Josep Molinas, ha explicat que no consten denúncies prèvies en la família del nen que aquest dimecres a la matinada ha mort després de ser presumptament ferit pel seu pare, que també ha atacat la mare.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans recollides per Europa Press, en les quals també ha indicat que l'Ajuntament ja ha activat els "protocols per atendre la família, gent directa, amics i familiars" a través d'assessorament psicològic.

"Com a poble petit, despertar-nos amb una notícia tan dolenta com aquesta no ens agrada", ha lamentat Molinas, que ha assegurat que el cas els ha sorprès molt.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dimecres el pare per suposadament matar el seu fill i ferir la seva dona, han explicat fonts pròximes a la investigació a Europa Press.

Després de rebre una "alerta de l'incident greu", la policia catalana s'ha desplaçat fins al domicili tocades les 5 hores, on han trobat el nen i la seva mare apunyalada.