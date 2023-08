Cues en l'estació de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aquest migdia després de restablir la circulació

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'estació de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) presenta cues aquest dimecres al migdia després de restablir la circulació en una de les vies cap a l'estació de Garraf a les 10.10 hores.

Els tècnics d'Adif continuen treballant en la reparació de la infraestructura per restablir la circulació en les dues vies, ha informat Renfe a Europa Press.

S'ha reactivat la R2 sud amb dos trens per hora entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (Barcelona) amb parada a totes les estacions, la línia entre Garraf i Barcelona amb quatre trens per hora i sentit, així com els serveis regionals i els trens Intercity en el seu horari habitual.