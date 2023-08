Restablida la circulació per una via en el tram Garraf-Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha sigut restablerta aquest dimecres a les 10.10 hores després de retirar el tren Talgo que va descarrilar aquest dimarts al matí a Sitges (Barcelona).

Segons ha explicat Renfe a Europa Press, s'ha reactivat la R2 sud amb dos trens per hora entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (Barcelona) amb parada a totes les estacions.

També entre Garraf i Barcelona amb quatre trens per hora i sentit, així com els serveis regionals amb l'oferta habitual i els trens Intercity per via convencional com es fa de forma habitual.

Renfe ha avisat que la circulació amb la capacitat operativa restringida provoca "increments de temps de viatge".

Els tècnics d'Adif continuen treballant en la reparació de la infraestructura per restablir la circulació en les dues vies.