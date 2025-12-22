Catalunya pessiga part del tercer premi, els dos quarts i cinc cinquens

Recupera 12,6 milions en concepte dels 13 grans premis
BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha pessigat sèries del tercer premi, els dos quarts i cinc cinquens del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, en un any en què la grossa l'ha tornat a esquivar i ha recaigut en les poblacions lleoneses de La Bañeza, Villablino i La Pola de Gordón i a Madrid.
Ha recuperat uns 12,6 milions d'euros en concepte dels 13 grans premis de la rifa de Nadal celebrada aquest dilluns, sense comptar terminacions, aproximacions ni premis menors, dels 428.122.500 euros jugats a Catalunya aquest any.
Del tercer premi, el 90693, se n'ha venut 15 sèries a l'administració 5 de Sant Boi de Llobregat, repartint 7,5 milions, i una sèrie d'un dels quarts, el 25508: "No m'ho crec", ha dit la propietària de l'administració, Miriam Vázquez.
Es dona la circumstància que aquesta administració va engegar l'any passat una iniciativa per contractar una persona calba perquè donés sort als compradors, fent honor a la tradició de fregar el bitllet al cap d'un calb: "Estic encantada amb els calbs", ha dit Vázquez.
Del tercer premi, també se n'ha venut una sèrie a l'administració 5 del Prat de Llobregat (Barcelona), que ja havia venut un quart l'any passat, i un altre a l'administració 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona), que ha venut el seu primer gran premi en 30 anys d'història.
Aquest tercer premi també ha esquitxat amb set dècims l'administració de Cadaqués i amb un les administracions de les Arenes de Barcelona, la de Monistrol de Montserrat (Barcelona), la 24 de Terrassa (Barcelona), la de la rambla Xavier Cugat de Girona i la 1 de Vielha.
QUARTS PREMIS
Del quart premi, el 78477, se n'ha repartit 11 sèries a Catalunya, 10 a l'administració 35 de Badalona El Petit Dimoniet i una a la 1 d'Olot, i la propietària de l'administració de Badalona, ha explicat que l'afortunat ha estat "un dels que es va vendre abans" perquè el 7 és una terminació que agrada.
Una de les curiositats és que una sèrie d'aquest quart premi venut a Badalona ha viatjat fins a Albacete, en concret a la penya La Montera de Los Alejos, ja que un dels seus integrants la va comprar: "Cada any jo m'encarrego de comprar els dècims, i aquest any ha tocat".
El segon quart premi també ha esquitxat Catalunya, amb una sèrie venuda a l'administració 3 d'Arenys de Mar (Barcelona), una altra a la del centre comercial Glòries de Barcelona, una altra a la de Sort (Lleida) i una última a la de Sant Boi, premiada també amb sèries del tercer.
CINQUENS PREMIS
Catalunya ha gratat de cinc dels vuit cinquens premis: del 23312 se n'ha venut una sèrie a l'administració 270 de Barcelona, una altra a l'administració 1 de Porqueres i una altra a la 1 de Sort --que ha venut una altra sèrie d'un dels quarts--.
Del cinquè, el 60649, se n'han venut una sèrie a Montgat i una altra a Viladecans (Barcelona), mentre que del 77715 se n'ha repartit un dècim a l'administració 272 de Barcelona i un altre a la 2 del Prat de Llobregat.
Finalment, del cinquè 61366 se n'ha venut una sèrie a l'administració 287 de Barcelona i una altra a la 19 de l'Hospitalet de Llobregat, i del 41716 se n'ha repartit una sèrie a l'administració 19 de Tarragona.