Les vendes de la loteria pugen un 1,09% a Catalunya i se situen en 52,7 euros per habitant

Els catalans gasten 428 milions d'euros
BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
Les vendes de loteria pel Sorteig Extraordinari de Nadal han pujat en un 1,09% a Catalunya aquest any i se situen en 52,7 euros de despesa per habitant.
Els catalans han gastat 428.122.500 euros aquest any, segons les dades provisionals de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) facilitades aquest dilluns.
A Barcelona, les vendes han pujat un 0,84% --amb 296.723.140 euros i 49,79 euros per habitant--, i a Girona han augmentat un 1,19% --amb 37.361.840 euros i 44,99 euros per habitant--.
A Lleida, les vendes han augmentat un 1,17% --amb 49.017.820 euros i 106,97 euros per habitant--, mentre que a Tarragona han pujat un 2,62% --amb 45.019.700 euros i 51,42 euros per habitant--.
La rifa de Nadal ha facturat un total de 3.554.452.080 euros a tot l'Estat, un 1,4% més.