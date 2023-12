Catalunya pessiga la grossa, el segon, un quart i set cinquens

Una administració de Barcelona ven dècims de cinc premis



BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha pessigat la grossa, el segon, un quart i set cinquens premis del sorteig extraordinari de Nadal, en un any en què el primer premi ha caigut molt repartit i l'administració situada al centre comercial Arenas de Barcelona ha venut dècims de cinc números premiats.

Ha recuperat més de 60 milions d'euros en concepte dels 13 grans premis de la rifa de Nadal celebrada aquest divendres, sense comptar terminacions, aproximacions ni premis menors.

El 88008, la grossa, ha repartit dues sèries en una administració de Badalona (Barcelona) i una sèrie a les oficines de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) i Tortosa (Tarragona), a més de repartir dècims en administracions de Barcelona, Girona, Cornellà de Llobregat, Manresa, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Figueres (Girona), Horta de Sant Joan i Reus (Tarragona), per a un total de 19,2 milions d'euros.

L'encarregada de l'administració 29 de Badalona (Barcelona), Mireia Solà, que ha venut dues sèries de la grossa del sorteig extraordinari de Nadal, ha assegurat: "És d'aquests números que ningú no compra perquè és lleig, però després es ven i resulta que toquen milions".

La propietària de l'administració de loteria 2 de Tortosa (Tarragona), Maite Pla, ha dit que va vendre una sèrie de la grossa íntegrament a l'estiu a uns turistes: "No li ha tocat a ningú del poble", ha lamentat.

El número 58303, afortunat amb el segon premi de la rifa ha repartit una sèrie a Sant Joan Despí (Barcelona) i un dècim en una administració de Palamós (Girona), i la venedora de l'administració 1 de Sant Joan Despí, Montse Giménez, ha afirmat que està molt contenta d'haver repartit sort i del número assegura que "a la gent li agrada molt el 3", per la terminació del premiat.

33 MILIONS A GRANOLLERS

Una administració de Granollers (Barcelona) ha repartit 166 sèries del número 41147, afortunat amb un dels quarts premis del sorteig de Nadal, amb un total de 33,2 milions d'euros.

Les propietàries de l'administració de loteria 10 de Granollers (Barcelona) --que ha venut un quart premi del sorteig extraordinari de loteria de Nadal amb el número 41147-- van triar el número perquè quan van visitar Madrid per primera vegada per veure la rifa en directe no van poder comprar un número guanyador perquè van perdre l'autobús 147.

Catalunya també ha pessigat set dels vuit cinquens premis: del 45353, del 88979, del 93023, del 01568, del 86007, del 57421 i del 37038.

Una administració de Salt (Girona) i una altra de Mataró (Barcelona) han repartit gran part de les sèries del 93023.

Els propietaris de l'administració de loteria 1 de Salt (Girona), que es van fer càrrec del negoci al novembre, han debutat amb aquest premi: "Ha estat entrar i donar el premi. No ens ho creiem, estem en un núvol".

L'amo de l'administració de loteria 2 de Pineda de Mar (Barcelona), Tarek Mathbout, que ha venut 35 sèries del cinquè premi 01568, ha explicat que és un número "que es juga en un restaurant des de fa molts anys" perquè és la seva data d'inauguració.

PEDRA D'OR

Una de les curiositats d'aquest sorteig extraordinari de Nadal és que l'administració situada al centre comercial de les Arenas ha venut dècims de la grossa i de quatre cinquens premis.

El propietari, Víctor Fernández, ha afirmat que, segons ell, ha estat gràcies a "una pedra d'or que la va deixar aquí la deessa Fortuna" i que freguen els compradors.

VENDES

Les vendes de loteria pel sorteig extraordinari de Nadal han pujat en un 3,63% a Catalunya enguany i se situen en 53,21 euros de despesa per habitant, per a un total de 408.611.740 euros jugats.

A Barcelona, les vendes han pujat un 2,66% --amb 283.975.580 euros i 50,34 euros per habitant--, i a Girona han augmentat un 10,27% --amb 34.903.980 euros i 44,93 euros per habitant--.

A Lleida, les vendes han augmentat un 3,23% --amb 47.923.180 euros i 109,64 euros per habitant--, mentre que a Tarragona han pujat un 5,62% --amb 41.809.000 euros i 50,77 euros per habitant--.