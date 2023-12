Una administradora de Granollers (Barcelona) va triar el 41147 perquè va perdre el bus 147 a Madrid

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Les propietàries de l'administració de loteria 10 de Granollers (Barcelona) --que ha venut un quart premi del sorteig extraordinari de loteria de Nadal amb el número 41147-- van triar el número perquè quan van visitar Madrid per veure per primera vegada el sorteig en directe no van poder comprar un número guanyador perquè van perdre l'autobús 147.

"Sempre hem venut el mateix número", ha explicat la copropietària Esperanza Muñoz en unes declaracions a Europa Press aquest divendres, que ha celebrat que ella i la seva sòcia també han comprat el número premiat.

Muñoz ha afegit que han venut 166 sèries i repartit 34 milions d'euros per finestreta als veïns de Granollers i algun comerç de la zona.