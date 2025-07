Catalunya està en nivell taronja d'Aemet per pluges i tempestes aquest dissabte

MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 províncies espanyoles estaran aquest dissabte en avís per precipitacions i tempestes, vuit en nivell taronja: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (Catalunya), Osca, Terol i Saragossa (Aragó) i Castelló (Comunitat Valenciana), segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Així mateix, hi haurà avisos per pluges i tempestes a Alacant i València (Comunitat Valenciana), Ribera de l'Ebre de La Rioja i Ibèrica de La Rioja (La Rioja), Àlaba, Guipúscoa i Biscaia (País Basc), Centre de Navarra, Pirineus navarrès i Ribera de l'Ebre de Navarra (Comunitat Foral de Navarra) i a Burgos, Palència, Segòvia i Sòria (Castella i Lleó).

D'altra banda, també hi haurà avisos per tempestes a Mallorca i Menorca (Illes Balears), Valladolid (Castella i Lleó), així com avís per calor a Alacant (Comunitat Valenciana) i per fenòmens costaners a Almeria, Granada i Màlaga (Andalusia).

L'Aemet preveu per a aquest dissabte que la dana que aquest divendres ha penetrat pel nord-oest peninsular continuarà el seu desplaçament cap a l'est, de manera que es mantindrà una situació d'inestabilitat amb cels nuvolosos o coberts i ruixats amb tempestes a la meitat nord i extrem est peninsulars, amb especial afectació al quadrant nord-est.

En aquest marc, des de primeres hores de dissabte aquests ruixats i tempestes afectaran el quadrant nord-est, on és probable que siguin forts i persistents en àmplies zones i vagin ocasionalment acompanyats de calamarsa. Serà possible aconseguir intensitats molt fortes, fins i tot localment torrencials, a Catalunya, Aragó i Comunitat Valenciana.

Així mateix, a la tarda es desenvoluparà nuvolositat d'evolució, que farà que els ruixats i tempestes s'estenguin a l'àrea cantàbrica, altiplà Nord, altres regions de l'extrem est peninsular i a les Balears, amb probabilitat també de ser fortes en aquestes zones. Al final del dia s'espera una tendència en general a l'estabilització, amb cada vegada més clarianes.

Segons el pronòstic de l'Aemet, a la resta de la Península s'espera un temps més estable, amb cels poc nuvolosos o buidats a més d'abundant nuvolositat baixa matinal al sud del vessant atlàntic. A les Canàries, cels nuvolosos o amb intervals nuvolosos al nord de les illes i poc nuvolós a la resta.

Les temperatures romandran estables a les Balears i descendiran a les Canàries i a la Península, notablement a les màximes al nord-est, i exceptuant ascensos també a les màximes als extrems oest i sud-est peninsulars. S'espera superar els 36ºC en interiors de l'extrem sud-est.

Finalment, es preveuen vents fluixos a la Península, amb predomini de les components sud i est al terç nord-est i a la façana oriental i de la component oest a la resta. Serà més intens, amb intervals de fort, al ponent a Alborán. Bufarà vent moderat del sud a les Balears i ho farà l'alisi amb intervals forts i possibles ratxes molt fortes a les Canàries.