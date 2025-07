L'UME es desplega a Aragó després de l'alerta vermella per pluges fortes a la Ribera de l'Ebre (Saragossa)

SARAGOSSA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Militar d'Emergències (UME) s'ha mobilitzat a les zones de Pedrola, Grisén, Figueruelas, Pleitas i Bárboles --municipis de la Ribera Alta de l'Ebre a la província de Saragossa-- per fer "tasques de reconeixement" després de l'alerta emesa per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en aquesta zona d'Aragó que es troba en nivell vermell davant de l'episodi de fenòmens meteorològics adversos per les pluges i tempestes que arrasen la comunitat.

El Centre d'Emergències del Govern d'Aragó ha informat que durant la matinada l'UME desplegarà efectius en aquestes zones "en funció de les necessitats i danys que detectin" i que mantindran la vigilància a la zona de la Ribera Baixa per si les circumstàncies requerissin la presència de militars.

Els municipis de Pradilla de Ebro i Boquiñeni han quedat sense electricitat arran d'una avaria de mitja tensió per la qual han quedat sense subministrament elèctric almenys 621 abonats. Els tècnics ja es treballen a la zona per restablir el servei a la xarxa.

Segons l'Aemet, que ha activat l'alerta a les 23.00, està prevista una precipitació acumulada en una hora de 100 mm i s'ha traslladat un "avís observat per tempesta estacionària a l'oest de l'aeroport de Saragossa, amb registres de fins a 100 litres en una hora".

Igualment, Emergències d'Aragó ha enviat un missatge d'alerta 'Es-Alert' en el qual ha demanat a tota la ciutadania descartar desplaçaments i evitar els baixos, soterranis i subterranis.

També el Govern d'Aragó ha decidit elevar a nivell 2 del Pla Especial de Protecció Civil per Fenòmens Meteorològics Adversos (Procifemar) davant de l'episodi de pluges i tempestes a la comarca de Tarassona i El Moncayo, i la Ribera de l'Ebre.

Aquest nivell 2, segons explica el 112 Aragó, implica que la situació d'emergència "supera la capacitat d'atenció amb els mitjans i recursos adscrits al Procifemar" i, per tant, "cal activar mitjans i recursos extraordinaris".

El conseller d'Interior del Govern aragonès, Roberto Bermúdez de Castro, i de Sanitat, José Luis Bancalero, han mantingut una reunió al Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) amb el director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, per seguir l'evolució de les tempestes a les zones sota alerta.

Durant el matí de dissabte, s'ha convocat una altra reunió per avaluar novament la situació després del pas de les pluges al llarg de la nit.