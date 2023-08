Bombers de la Generalitat avisen que "Catalunya té risc" d'incendis com el de Tenerife

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El cap del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha avisat que "Catalunya té risc" de patir incendis com el de Tenerife, ja estabilitzat, que ha cremat gairebé 15.000 hectàrees en un perímetre de 90 quilòmetres.

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha explicat que la comunitat té "gairebé dos milions d'hectàrees que es poden cremar", que poden desembocar en, textualment, focs amb comportaments fora de l'abast del sistema d'extinció.

Ha destacat que la del Garraf-Penedès (Barcelona) és la zona forestal "més crítica" aquest estiu, la més seca, la que està patint l'episodi més complicat i sobre la qual estan més damunt, ha enumerat, i també ha ressaltat al zona de l'interior de les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha advertit que la denominada regla 30-30-30, en al·lusió a una temperatura per sobre de 30ºC, humitat relativa per sota del 30% i vent de més de 30 km/h, està desfasada: "Els anys 90 marcava incendi forestal, però actualment aquests 30-30-30 els tenim cada dia d'estiu".

Castellnou ha afirmat que Catalunya té temperatures cada dia per sobre dels 30 graus, que la humitat baixa fins al 12% però que l'anticicló i les altes pressions estan "aixafant les marinades", per la qual cosa els vents no passen dels 15 km/h.