El Govern prorroga per a aquest divendres les mesures especials per "alt risc" d'incendi

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat ha prorrogat fins a les 00.00 hores del dissabte les mesures extraordinàries per "alt risc" d'incendi, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Els municipis afectats són, en total, els 70 que es troben en perill molt alt o extrem en el mapa de perill d'incendi forestal de la Conselleria d'Acció Climàtica i els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa d'Agents Rurals.

Aquest dijous, totes les Regions d'Emergències excepte la Metropolitana Nord estan a un nivell de risc de 5 sobre 6, i està previst que aquesta situació, que s'avalua diàriament, també es perllongui a aquest divendres.

Al seu torn, els Bombers de la Generalitat mantenen el nivell M1 de reforç dels torns d'aquest dijous i divendres que, en cas d'una situació previsible de risc, mobilitzarà preventivament al personal lliure de guàrdia.

INFOCAT

Les mesures prohibeixen les activitats d'educació en l'exterior, es limiten les activitats dels casals de vacances i esportius als nuclis de població i se suspèn la sega de cunetes de les carreteres en els municipis amb nivell 2 i 3 del Pla Alfa.

Per la seva part, Protecció Civil manté activada l'Alerta del Pla d'emergències per incendis forestals (Infocat) per l'elevat risc en "molts punts" de Catalunya.