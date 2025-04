Comença un Sant Jordi que aspira a superar les xifres de vendes del 2024

Autors i floristes encaren la celebració amb ganes i destaquen el bon temps

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha iniciat aquest dimecres la diada de Sant Jordi amb l'aspiració de superar les xifres de vendes de llibres i roses del 2024, en un any amb més parades que l'anterior i una superfície que creix fins als 3.500 metres quadrats.

Els carrers de la capital catalana s'han començat a omplir vora les 9 del matí de parades de llibres i de roses per celebrar aquesta diada, que es torna a encarar amb optimisme després dels bons resultats de l'any passat.

En unes declaracions a Europa Press, la llibretera Patty Scherk ha dit que comença amb "molta energia i positivitat" aquesta jornada, tot i que assegura que ja fa dies que la gent ha anat comprant llibres i s'ha anticipat a la celebració.

D'altra banda, la llibretera Marta Ferrer ha destacat el "dia preciós" que fa aquest dimecres, que creu que motivarà la gent a sortir al carrer i, pel que fa a les preferències literàries, ha assenyalat que cada any estan igualats els llibres de ficció i no-ficció.

En relació amb la venda de roses, la florista Ainhoa ha assegurat que, com cada any, la rosa que més interessa a la gent és la de color vermell, o les que tenen algun detall amb el drac de Sant Jordi per als més petits, i que aquest any la seva floristeria ha apostat per les roses sense plàstic i la "rosa d'autor".

AQUEST ANY

Aquest any la superilla literària del passeig de Gràcia de Barcelona aplicarà per primera vegada un pla d'autoprotecció (PAU) com passa en altres esdeveniments amb un nombre elevat d'assistència.

Autors com Javier Cercas, Pierre Lemaitre, Xavier Bosch, Fernando Aramburu, Enrique Vila-Matas, María Dueñas, Ramon Solsona, Paloma Sánchez-Garnica i Dolores Redondo, entre d'altres, signaran llibres durant la diada, marcada per cel seré i poc ennuvolat al matí, i més núvols cap al migdia, segons l'Aemet.