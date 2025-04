Garza: "És una meravella aixecar-se i veure una ciutat confabular-se per la lectura"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora mexicana Cristina Rivera Garza, pregonera del Sant Jordi 2025 a Barcelona, ha assegurat aquest dimecres en el tradicional esmorzar de Sant Jordi: "És una meravella aixecar-se i veure una ciutat confabular-se per la lectura".

Ha assegurat que Sant Jordi és una celebració important i alegre, i ha animat a gaudir d'aquest "dia energètic" en el qual llibres i roses ocuparan els carrers de Barcelona.

Rivera Garza ha demanat no oblidar-se dels mestres que van animar a la lectura, i ha fet un elogi de l'educació pública i les biblioteques.

Per la seva banda, la comissària de Barcelona com a ciutat convidada en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara, Anna Guitart, ha assegurat que cada Sant Jordi es renova l'"emoció".

Ha recordat a més que fa 10 anys Barcelona va ser reconeguda per la Unesco com a ciutat literària, i n'ha subratllat la importància com a focus editorial.