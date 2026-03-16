Reobre la C-31 a la Gran Via de Barcelona després del tall per la manifestació dels docents

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La C-31 a l'altura de la plaça Ildefons Cerdà a la Gran Via de Barcelona s'ha pogut reobrir aquest dilluns cap a les 10.30 hores en direcció sud després de la manifestació dels docents en vaga que l'han tallat des de primera hora, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
En total, s'han arribat a formar 5,5 quilòmetres de cues a Badalona i 1 a l'Hospitalet (Barcelona).
Les protestes també han tallat la ronda de Dalt a l'altura de la plaça Karl Marx en tots dos sentits de la marxa, però ja s'ha recuperat el trànsit cap a les 8.30 hores, a més de l'A-2, que també ha registrat incidències fins que s'ha pogut reobrir cap a la mateixa hora.