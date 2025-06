Alumnes catalans comencen les PAU amb Llengua Castellana i Literatura, "sense incidències" a la UPF

El primer examen comença a les 9.00 hores i a la UPF s'han presentat gairebé 500 estudiants

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Els alumnes catalans han començat aquest dimecres les proves d'accés a la universitat (PAU) amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura i, segons ha dit en declaracions als periodistes la presidenta del tribunal habilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Ciutadella, Rosa Cerarols, "sense incidències".

Els estudiants han començat a arribar a les instal·lacions de la UPF Ciutadella al voltant de les 8.00 hores del matí, ja que a les 8.30 es començava a fer la comprovació de les dades de cada alumne per estar llestos per iniciar l'examen a les 9.00 hores.

Nervis, repasos d'última hora i consells per part dels docents, ha estat el clima que s'ha viscut la mitja hora prèvia abans de començar els exàmens als passadissos d'aquesta facultat.

Cerarols ha dit que estan molt tranquils i que tots els tribunals estan en ordre, i a les 9.00 hores començaran els exàmens amb normalitat, i assegura que, fins ara, "sense incidències" registrades.

Ha assenyalat que hi pot haver algun alumne que arribi una mica tard i que "tenen permís per poder entrar més tard" i ha afegit que a la UPF s'han presentat gairebé 500 estudiants per fer les proves.

Sobre el nou model d'examen, que redueix l'opcionalitat, Cerarols ha dit que està tot molt ben explicat i que "no deixa d'organitzar-se com els altres anys".

PRIMER DIA DE LES PAU

El primer examen és el de Llengua Castellana i Literatura i durant aquest dimecres es farà també un altre examen de la fase d'accés --antiga fase general--, el de Llengua Estrangera --Anglès, Francès, Italià o Alemany.

A la tarda, a partir de les 15.00 hores, es faran exàmens de la fase d'admissió --antiga fase específica--, com el de Cor i Tècnica Vocal, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals i el de Literatura Dramàtica.